В мире |

Сотрудник международного аэропорта Сиэттл-Такома в американском штате Вашингтон угнал пассажирский самолет Horizon Q400 и, пролетев примерно 50 километров, разбился в заливе, сообщила пресс-служба аэропорта на своей странице в социальной сети Twitter.

На борту самолета не было ни пассажиров, ни экипажа. Вскоре после вылета борт разбился на юге залива Пьюджет. В районе острова Кетрон был виден столб дыма. Местные жители сняли полет на видео.

Some dude stole a plane from #Seatac (Allegedly), did a loop-the-loop, ALMOST crashed into #ChambersBay, then crossed in front of our party, chased by fighter jets and subsequently crashed. Weird times. pic.twitter.com/Ra4LcIhwfU — bmbdgty (@drbmbdgty) August 11, 2018

Как сообщает авиакомпания Alaska Airlines, несанкционированный вылет совершил сотрудник службы наземного обслуживания, работавший в авиакомпании Horizon Air механиком.

"Alaska Airlines полагает, что за вылет самолета Horizon Q400 без разрешения со стороны международного аэропорта Сиэтл/Такома в 20 часов сегодня вечером ответственен сотрудник наземной службы, нанятый на работу в (авиакомпанию) Horizon Air", — говорится на сайте перевозчика.

Как сообщил в полиции, инцидент не связан с терроризмом. Угон воздушного судна совершил мужчина с суицидальными намерениями. По данным СМИ, он не обладал необходимыми знаниями о том, как совершить посадку и действовал в одиночку. Во время полета самолет сопровождали истребители F-15, однако к крушению лайнера они непричастны.

Rock 41 and Rock 42 scrambling out of PDX this evening pic.twitter.com/6otUX7hkMV — Sabian404 (@Sabian404) August 11, 2018

Местные СМИ также сообщали, что 29-летний молодой человек, угнавший самолет, проживал в округе Пирс и работал механиком в аэропорту. Как сообщается на сайте авиакомпании, сотрудники наземных служб направляют самолеты после посадки, отвечают за противообледенительную обработку воздушных судов и выдачу багажа.

Имя мужчины официально не называется. Как отмечает местная газета Seattle Times, в разговорах с ним авиадиспетчеры называли его "Рич" и "Ричард".

В интернете также уже появилось видео с места крушения самолета.

Источники: newsru.com, РИА Новости

Фото: pixabay.com