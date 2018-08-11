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Один человек погиб, еще один — в критическом состоянии в результате взрыва на заводе военного оборудования, расположенного в британском городе Солсбери, сообщает газета Sun.

"Пожар был потушен, на месте работает служба скорой помощи. Один человек погиб, второй доставлен в больницу в критическом состоянии", — цитирует издание заявление представителя полиции графства Уилтшир.

Власти начали расследование, чтобы установить, что стало причиной взрыва.

Завод занимается производством оборудования для самолетов и кораблей для британских вооруженных сил, в том числе радарными системами. Отмечается, что здание предприятия удалено всего на три мили от британской химлаборатории "Портон-Даун".

В Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к их отравлению веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Фото: pixabay.com