Посольство РФ пошутило над созданием космических войск США (29)

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В мире | 11 августа 2018 года, 13:34

Посольство России в США на своей странице в социальной сети Twitter опубликовало пост, в котором пожелало доброго утра космическим войскам США.

"Доброе утро, Космические войска!", — говорится в твите российской дипмиссии. К посту также прикреплены эмблема Космических сил России и ссылка на англоязычный раздел о них на сайте Министерства обороны.

Напомним, ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что Соединенные Штаты планируют к 2020 году создать космические войска. По его словам, новый род войск должен появиться к 2020 году.

Войска воздушно-космической обороны (ВКО) появились в России в 2011 году, 1 декабря первая дежурная смена ВКО заступила на боевое дежурство.

1 августа 2015 года указом президента России Владимира Путина ВКО были объединены с Военно-Воздушными силами в Воздушно-космические силы.

Фото: pixabay.com

Источник: Газета.ru
Комментарии 29
Да1 час назад
бабушки в российской глубинке просто пухнут с голода без пармезана и хамона.))))
3
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yes1 час назад
майданутым за версту несёт, готовся к земле (ц) Кличко
3
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yes1 час назад
Анжела,ущербные ток могут посмеятся )))) какие латвия ввела санкции? отказалась от рус газа или транзита? ухахаха
4
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