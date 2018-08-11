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Посольство России в США на своей странице в социальной сети Twitter опубликовало пост, в котором пожелало доброго утра космическим войскам США.

"Доброе утро, Космические войска!", — говорится в твите российской дипмиссии. К посту также прикреплены эмблема Космических сил России и ссылка на англоязычный раздел о них на сайте Министерства обороны.

Напомним, ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что Соединенные Штаты планируют к 2020 году создать космические войска. По его словам, новый род войск должен появиться к 2020 году.

Войска воздушно-космической обороны (ВКО) появились в России в 2011 году, 1 декабря первая дежурная смена ВКО заступила на боевое дежурство.

1 августа 2015 года указом президента России Владимира Путина ВКО были объединены с Военно-Воздушными силами в Воздушно-космические силы.

Фото: pixabay.com