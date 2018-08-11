В Лондоне предотвратили теракт благодаря записке злоумышленника (7)
В мире | 11 августа 2018 года, 13:07
В Великобритании полиция предотвратила ряд терактов благодаря тому, что в мусорной корзине в доме у злоумышленника была обнаружена записка с местами, где он планировал атаки. Об этом сообщает Sky News.
26-летний Льюис Ладлоу, присягнувший на верность "Исламскому государству", планировал теракты на Оксфорд-Стрит, в музее Мадам Тюссо, а также в Соборе Святого Павла. Об этом детективам удалось узнать после обыска в его доме — мужчина разорвал страницы, где записывал свои планы, и выбросил в мусорную корзину, однако полиция восстановила записи.
В январе мужчина пытался улететь на Филиппины, заявив, что едет туда в качестве "секс-туриста", однако его паспорт был изъят.
Фото: pixabay.com
Источник: Газета.ru
Скоро Британия и Гейропа превратится в Сирию! ИГИЛ ВЗЯЛО ПРАВИЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. Старый свет включил кнопку самоуничтожениия, вырыл себе могилу и сейчас обратного пути уже не будет. По всей Геропе будут висеть ИГИЛО АМЕРИКАНСКИЕ ФЛАГИ!
27
Ответить
Террорист -дебил?Верится с трудом!Это как -что бы ещё придумать ,про то ,как классно мы работаем.Сказки
14
Ответить
Круто,свои планы,посещать таким,англосакским способом.Может и Скрипалей он?
24
Ответить
Показать все (7)