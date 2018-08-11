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Президент Украины Петр Порошенко в День Ялты пожелал, чтобы над городом и по всему Крыму развевался украинский флаг.

Ялта отмечает День города во вторую субботу августа.

"Волшебная Ялта — настоящая жемчужина Крыма. Как и Крым — настоящая жемчужина украинского государства. Уверен, что в Ялте и по всему Крыму поднимут сине-желтый флаг", — написал Порошенко в фейсбуке.

Он также выразил надежду, что в Крыму будет звучать гимн Украины.

Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.

Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва же указывает, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.

Фото: facebook.com/Петро Порошенко