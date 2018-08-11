В Германии разрешили видеоигры с нацистской символикой (9)
В мире | 11 августа 2018 года, 17:27
В Германии разрешили распространять видеоигры, в которых используется нацистская символика. Об этом сообщает телеканал CNN.
USK, организация, которая занимается регулированием развлекательного программного обеспечения Германии, решила, что видеоигры, в которых используется нацистская символика, могут получить дополнительный возрастной рейтинг, вместо полного запрета на распространение на территории страны.
При этом запрещенные символы должны иметь "социально адекватное" применение в видеоиграх. Это означает, что нацистская символика должна служить художественным или научным целям или реконструировать конкретные исторические события, отметили в организации.
Фото: pixabay.com
Источник: Газета.ru
Из 14 млрд. клеток мозга найти у наших patriotoff найти хоть одну. Я вообще прикалываюсь,когда переписываются latviesu patriots и рatriots,там никакого цирка и юмора не надо,сплошной тупизм и дебилизм. Отличный материал для лабораторных опытов.
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Россия вставит вам мозги господа фашисты!
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ОУ!...,как тебя торкнуло...,заглотил практически сразу...,бестолковкой подумай,к чему и зачем тебе и таким ,как ты эту костку кинули...,впрочем...,кому и зачем...
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