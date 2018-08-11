СМИ: взрыв в Солсбери не связан с отравлениями "Новичком" (2)
В мире | 11 августа 2018 года, 18:34
В полиции сообщили, что взрыв на военном заводе в Солсбери не связан с отравлениями нервно-паралитическим веществом "Новичок". Об этом сообщает Sky News.
Напомним, 4 марта в Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Отмечается, что завод находится в пяти милях от лаборатории Портон-Даун, где расследовалось нападение.
Один пострадавший в результате инцидента находится в больнице, его состояние остается тяжелым, но стабильным.
Напомним, в британском городе Солсбери произошел взрыв на заводе военного оборудования. В результате происшествия погиб один человек.
Фото: pixabay.com
Источник: Газета.ru
Да вы что???? Не может быть! Какое разочарование для русофобов!
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На конец то поняли что выглядят полными идиотами.
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