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В полиции сообщили, что взрыв на военном заводе в Солсбери не связан с отравлениями нервно-паралитическим веществом "Новичок". Об этом сообщает Sky News.

Напомним, 4 марта в Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Отмечается, что завод находится в пяти милях от лаборатории Портон-Даун, где расследовалось нападение.

Один пострадавший в результате инцидента находится в больнице, его состояние остается тяжелым, но стабильным.

Напомним, в британском городе Солсбери произошел взрыв на заводе военного оборудования. В результате происшествия погиб один человек.

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