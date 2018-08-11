В Греции жертвами пожара стали почти 100 человек
Число погибших в результате пожаров в Греции выросло до 94 человек, сообщила пожарная служба страны.
"Число жертв пожаров в восточной Аттике на данный момент составляет 94 человека", — сообщила пожарная служба.
По ее данным, всего в больницах скончались 11 человек, пострадавших во время пожара. Идентифицированы тела 82 погибших, есть также два неидентифицированных тела, которые не были затребованы родственниками.
Власти Греции составили список погибших.
В Греции 23 июля произошло несколько крупных пожаров, в основном в Аттике. При 40-градусной жаре ситуация усугублялась сильным ветром — до 12 баллов по шкале Бофора, из-за чего пожарные не могли справиться с огнем.
Ситуация вышла из-под контроля. На востоке Аттики погибли десятки человек, а 190 человек получили травмы.
Фото: pixabay.com