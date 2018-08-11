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Число погибших в результате пожаров в Греции выросло до 94 человек, сообщила пожарная служба страны.

"Число жертв пожаров в восточной Аттике на данный момент составляет 94 человека", — сообщила пожарная служба.

По ее данным, всего в больницах скончались 11 человек, пострадавших во время пожара. Идентифицированы тела 82 погибших, есть также два неидентифицированных тела, которые не были затребованы родственниками.

Власти Греции составили список погибших.

В Греции 23 июля произошло несколько крупных пожаров, в основном в Аттике. При 40-градусной жаре ситуация усугублялась сильным ветром — до 12 баллов по шкале Бофора, из-за чего пожарные не могли справиться с огнем.

Ситуация вышла из-под контроля. На востоке Аттики погибли десятки человек, а 190 человек получили травмы.

Фото: pixabay.com