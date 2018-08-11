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На Окинаве около 70 тысяч человек вышли на акцию протеста против переноса американской авиабазы в другую часть префектуры, пишет Japan Times.

Ранее, несмотря на протесты местных властей и населения, центральные власти Японии объявили о намерении перенести военную базу "Футэмма" из одной части Окинавы в другую.

Участники мероприятия приняли резолюцию, призывающую центральное правительство отказаться от плана переноса базы. По мнению протестующих, американским военным следует покинуть остров.

Митингующие почтили память покойного губернатора префектуры Такеши Онаге, скончавшегося в среду от рака. Онага требовал вывода американской базы Футэмма за пределы Окинавы, что противоречило позиции японского правительства, связанного обязательствами c Соединенными Штатами.

Okinawa protesta reubicación de base militar de EE.UU. https://t.co/WaBabGD5cY pic.twitter.com/kW1nmVhiOj — DominicanosNYC (@DominicanosNYC) August 11, 2018

На митинге присутствовал заместитель губернатора Киичиро Яхана, заявивший о намерении продолжить борьбу за вывод Футэммы за пределы префектуры.

Окинава составляет менее процента процента японской территории, однако на острове расположены 74 процентов американских военных объектов и более половины всех вооруженных сил США в Японии. По данным администрации префектуры, на Окинаве находятся около 26 тысяч американских военнослужащих и 19 тысяч членов их семей и гражданских лиц.

Фото: pixabay.com