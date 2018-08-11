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Бывшая помощница американского президента Омароса Маниголт-Ньюман утверждает, что в 2017 году она стала свидетельницей того, как Дональд Трамп съел секретную записку. Данная информация содержится в ее книге, выдержки из которой приводит газета The Washington Post.

По словам Ньюман, она застала Трампа за поеданием какой-то записки после встречи президента со своим бывшим адвокатом Майклом Коэном в Овальном кабинете Белого дома.

"Я видела, как он засунул себе в рот записку. Поскольку Трамп всегда был брезгливым человеком, я была в шоке от того, что он жевал и проглатывал бумагу. Похоже, речь шла о чем-то очень и очень щекотливом", — заявила Ньюман.

При этом издание подчеркивает, что в Белом доме данную информацию не подтверждают, а некоторые сотрудники даже посмеялись над утверждением Ньюман.

Ранее издание Daily Beast сообщило, что Ньюман тайно записывала Трампа.

Фото: facebook.com/Donald J. Trump