Россия намерена дать зеркальный ответ на новые санкции США (3)

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В мире | 11 августа 2018 года, 23:24

Россия готова ввести зеркальные меры в ответ на новые санкции США, рассказала РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова во время визита в Сербию.

Захарова прибыла в Белград по приглашению первого вице-премьера и министра иностранных дел Сербии Ивицы Дачича. В пятницу она встретилась с главой сербского МИД Ненадом Поповичем, а также вместе с Дачичем посетила город Гуча.

Захарова утвердительно ответила на вопрос РИА Новости в возможном ответе на новый санкционный пакет Вашингтона, обратив внимание на специфику американских ограничительных мер.

"Сейчас ответные меры прорабатываются. Мы заявили, что, к сожалению, вынуждены были в очередной раз вместо того, чтобы придумывать, как улучшать и выводить отношения из тупика, отвечать зеркально. Мы об этом сказали открыто и публично", — заявила она.

Дипломат отметила, что США стали проводить жесткую политику в отношении не только России, но и других стран: Китая, Ирана и даже своего партнера — Евросоюза.

"Дело не в России, дело в том, что, возможно, США просто понимают, что теряют ресурсы дальнейшего развития, те самые ресурсы, которых им хватало для выхода из регулярных кризисов, которые, действительно, переживает мир. Этих ресурсов больше нет, и нужны все новые и новые, нужна реальная экспансия, политическая, финансовая, экономическая, которую мы все и наблюдаем", — подчеркнула Захарова.

Фото: facebook.com/Maria Zakharova

Комментарии 3
Ну, как же?1 час назад
А заморозка счетов американцев в Сбербанке и лишение их же виз на вьъезд в Россию?
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:D1 час назад
Отвечать на санкции США нечем. Разве что бомбить Воронеж, но руководство страны это делает и безо всяких санкций. И Воронежем является вся страна. Остается обсуждать источники, на которых можно будет держаться дальше. Естественно, ничего не меняя, так как стабильность нынешнего режима - его единственный шанс на выживание. Свое развитие он исчерпал, остается держать устойчивость. Любой ценой. Все последние бесчеловечные решения, целью которых является тотальное ограбление населения - это меры по поддержанию устойчивости заведомо нежизнеспособной модели воровского капитализма. И никак иначе. Никаких реформ, никакого развития, никакого осмысления противоречий и их разрешения - все ресурсы бросаются только на одно - выживание именно этой исчерпавшей себя системы власти и управления.
1
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Latviešu Patriots1 час назад
Kremļa padauza blandās apkārt :)))
5
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