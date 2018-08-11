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Россия готова ввести зеркальные меры в ответ на новые санкции США, рассказала РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова во время визита в Сербию.

Захарова прибыла в Белград по приглашению первого вице-премьера и министра иностранных дел Сербии Ивицы Дачича. В пятницу она встретилась с главой сербского МИД Ненадом Поповичем, а также вместе с Дачичем посетила город Гуча.

Захарова утвердительно ответила на вопрос РИА Новости в возможном ответе на новый санкционный пакет Вашингтона, обратив внимание на специфику американских ограничительных мер.

"Сейчас ответные меры прорабатываются. Мы заявили, что, к сожалению, вынуждены были в очередной раз вместо того, чтобы придумывать, как улучшать и выводить отношения из тупика, отвечать зеркально. Мы об этом сказали открыто и публично", — заявила она.

Дипломат отметила, что США стали проводить жесткую политику в отношении не только России, но и других стран: Китая, Ирана и даже своего партнера — Евросоюза.

"Дело не в России, дело в том, что, возможно, США просто понимают, что теряют ресурсы дальнейшего развития, те самые ресурсы, которых им хватало для выхода из регулярных кризисов, которые, действительно, переживает мир. Этих ресурсов больше нет, и нужны все новые и новые, нужна реальная экспансия, политическая, финансовая, экономическая, которую мы все и наблюдаем", — подчеркнула Захарова.

Фото: facebook.com/Maria Zakharova