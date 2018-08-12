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Новая работа английского художника Бэнкси исчезла в графстве Сомерсет менее чем через сутки после появления. Об этом в субботу сообщила газета The Independent.

Речь идет о "дорожном знаке", появившемся на фонарном столбе на улице Бич-роуд в приморском городке Клеведон, который находится к западу от родного города художника - Бристоля.

A post shared by Banksy (@banksy) on Aug 10, 2018 at 9:00am PDT

Работа представляет собой интерпретацию известного знака, предупреждающего водителей о возможности перехода пожилых людей через улицу. Однако разница состоит в том, что в варианте Бэнкси стариков, силуэты которых предстают в том же виде, что и на классическом знаке, переносят на своих спинах дети.

Это изображение исчезло со столба в ночь с пятницы на субботу, не продержавшись на этом месте 24 часов. Некоторые пользователи социальных сетей высказали предположение, что работу художника украли.

Фото: instagram.com/banksy