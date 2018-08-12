Во время протестов в Румынии пострадали 455 человек (6)

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В мире | 12 августа 2018 года, 13:58

Массовые акции протеста продолжились в румынской столице Бухаресте, в результате столкновений пострадали 455 человек, сообщает Associated Press.

Митинги начались в Бухаресте еще в пятницу 10 августа. В центре города собрались десятки тысяч протестующих. На следующий день они вновь пришли к зданию правительства с флагами Румынии и Европейского союза.

Люди вышли на улицы под лозунгами "Вы воры!", обвиняя действующие власти в коррупции и выражая недовольство низкими зарплатами. Митингующие призывали к отставке правительства и новым выборам.

Как отмечает "Би-би-си", многие протестующие - это румыны, которые уехали из страны, но решили вернуться на родину ради участия в митингах.

Пятничные выступления закончились стычками с силовикам: сообщалось, что некоторые митингующие бросали бутылки, в ответ полиция применила слезоточивый газ и водометы.

Президент Румынии Клаус Йоханнис назвал действия полиции чересчур жесткими.

"Я категорически осуждаю жесткое вмешательство полиции, этот несоразмерный действиям людей шаг", - заявил он.

Источник: www.interfax.ru
Комментарии 6
Динго1 час назад
Счастливые люди, эти румыны. У нас попробуй выйти на митинг. Тут же всех пересажают. Защитников русских школ уже посадили, хотя всё было тихо и мирно. Дерпьмократия по латышски.
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Демократия?27 минут назад
Митинги начались 10 августа, но 10 августа у нас об этом в СМИ ничего не сообщали. 11 дали маленькую заметку и быстренько слили её в архив. И только сегодня , со ссылкой "сообщает Associated Press" опять дали информацию. То есть если бы не AP то ничего бы и не сообщали. Вот такая свобода слова и информации ))) Самое смешное что в конце ссылка что источник интерфакс.ру...
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Надо же5 минут назад
Когда же местные выйдут пусть даже не с вилами и топорами,что было бы естественным,но хотябы с такими же плакатами:"Вы Воры!!!"
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