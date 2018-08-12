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Выпущенные к 200-летию Карла Маркса" банкноты с номиналом ноль евро" стали хитом продаж. К настоящему моменту сбыто уже более 100 тысяч экземпляров сувенирной купюры с портретом немецкого философа, социолога и экономиста. Об этом сообщает в воскресенье, 12 августа, агентство dpa со ссылкой на компанию Trier Tourismus und Marketing, занимающейся распространением "нулевых" банкнот и другой сувенирной продукции родного города Маркса.

"Купюры, которые можно приобрести за три евро, пользуются повышенным спросом. Никто не ожидал, что они будут так популярны", - рассказал управляющий Trier Tourismus und Marketing Ханс-Альберт Беккер (Hans-Albert Becker).

В общей сложности купюры разошлись уже по более чем 40 странам. Особенно охотно их приобретают в Азии. Только в Китай было отправлено от 25 до 30 тысяч штук. В частности, их заказывают фирмы в качестве подарков сотрудникам.

Минимальный объем заказа - пять банкнот. Фиолетовые банкноты с номиналом ноль евро и размером чуть больше 20-евровой банкноты представляют собой очень похожие на настоящие денежные купюры, отпечатанные на защищенной от подделок бумаге с водяными знаками, голограммами, медными полосами и индивидуальными серийными номерами из 10 знаков.

Карл Маркс, родившийся в Трире 5 мая 1818 года, считается наиболее известным уроженцем этого города, и 200-летие философа, ставшего одним из основателей коммунистической идеологии, отмечают здесь с большим размахом.

Фото: DPA