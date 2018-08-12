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В субботу, 11 августа, в Иерусалиме был задержан латвиец, который взламывал автомобили в арабской части города Исауийе. Об этом пишет портал newspress.co.il .

В субботу местные жители вызвали полицию после того, как заметили человека, несущего в руках металлический ломик и деревянную палку, на которых были матерчатые чехлы.

Прибывшие на место патрульные полицейские быстро увидели подозреваемого, который гулял по автомобильной стоянке с бережно упакованными средствами. Также были обнаружены два автомобиля, которые уже подверглись взлому с целью грабежа.

Мужчина был задержан местными жителями, которые удерживали его до приезда полицейского патруля. Подозреваемый был передан израильским стражам порядка вместе со всем, находившимися в его руках.

В ходе проверки документов задержанного выяснилось, что он является 30-летним гражданином Латвии. Мужчина приехал в Израиль в качестве туриста. Задержанного доставили в ближайший полицейский участок, где против него было возбуждено уголовное дело за взлом транспортных средств с целью кражи.

Фото: pixabay.com