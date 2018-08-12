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Власти столичного округа Колумбия, а также сотни протестующих утром в воскресенье начали готовиться к массовым демонстрациям по случаю годовщины столкновений праворадикалов и их противников в городе Шарлоттсвилл (штат Вирджиния).

По свидетельству корреспондента ТАСС, возле Лафайет-сквер около Белого дома собираются сотни людей, которые выступают против ненависти на расовой почве и движения за превосходство белой расы.

Центральным событием воскресного дня, как ожидается, станет двухчасовая демонстрация ультраправых прямо перед оградой Белого дома, запланированная на 17:30 (00:30 по латвийскому времени). Власти города допустят на нее не более 400 активистов.

Полиция заранее оцепила территорию проведения выступления и на протяжении всего дня не будет допускать в этот сектор людей, выступающих против праворадикалов.

При этом националисты запланировали на вечер одновременно пять акций, которые пройдут в разных точках центральной части города. Общая численность участников, как ожидается, достигнет около 3 тыс. человек.

Во второй половине дня около десяти центральных улиц Вашингтона будут перекрыты, полицейские будут досматривать всех участников демонстраций.

В связи с проведением акций праворадикалов и их противников в Вашингтон вернулась мэр города Мюриэл Боузер, которая находилась с рабочим визитом в столице Сальвадора. Она намерена лично контролировать ситуацию в столице.

Боузер также распорядилась повысить уровень тревоги в столице, что позволит местным властям при необходимости задействовать также и сотрудников федеральных учреждений для реагирования на те или иные инциденты.

Фото: Edu Bayer