В Кении в результате нападения гиппопотама скончался китайский турист. Животное укусило его за грудь, когда путешественник пытался его сфотографировать. Также пострадал другой китайский турист.

66-летний Чан Минчуан наблюдал за гиппопотамом в заповеднике озера Найваша, расположенном в 90 км к северо-западу от столицы страны Найроби.

Всего в этом году из-за нападений гиппопотамов, которых считают самыми опасными сухопутными млекопитающими, в этом районе погибли шести человек.

Из-за поднявшегося уровня воды в озере бегемоты часто выходят на прогулку на территорию заповедника.

По словам очевидцев, туристы подошли к животным слишком близко. Укушенного мужчину срочно доставили в больницу, но он скончался от большой потери крови.

Второго туриста госпитализировали с небольшими ушибами.

