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В Кении в результате нападения гиппопотама скончался китайский турист. Животное укусило его за грудь, когда путешественник пытался его сфотографировать. Также пострадал другой китайский турист.

66-летний Чан Минчуан наблюдал за гиппопотамом в заповеднике озера Найваша, расположенном в 90 км к северо-западу от столицы страны Найроби.

Всего в этом году из-за нападений гиппопотамов, которых считают самыми опасными сухопутными млекопитающими, в этом районе погибли шести человек.

Из-за поднявшегося уровня воды в озере бегемоты часто выходят на прогулку на территорию заповедника.

По словам очевидцев, туристы подошли к животным слишком близко. Укушенного мужчину срочно доставили в больницу, но он скончался от большой потери крови.

Второго туриста госпитализировали с небольшими ушибами.

.@kwskenya is sad to announce the death of a #Chinese tourist who was attacked by a #hippo while taking pictures on the shores of Lake Naivasha yesterday evening. His colleague survived with minor bruises and was treated at #Naivasha District Hospital. We are tracking the hippo — KWS (@kwskenya) 12 августа 2018 г.

Служба охраны дикой природы Кении с прискорбием сообщает о гибели китайского туриста после нападения гиппопотама, которого тот фотографировал накануне вечером на берегу озера Найваша. Другой турист выжил, получив небольшие ушибы, и сейчас находится в районной больнице Найваши. Мы отслеживаем гиппопотама.

Руководитель ассоциации владельцев катеров на озере Найваша сообщил в интервью газете Kenya's Star, что из-за подъема уровня воды в озере лужайки, на которых обычно пасутся бегемоты, оказались затоплены, из-за чего они все чаще появляются на фермерских землях и у гостиниц, что приводит к контакту с людьми и другими животными.

Служба охраны дикой природы Кении сообщила, что отслеживает гиппопотама-убийцу.

Каждый год по всей Африке от нападений гиппопотамов, достигающих в весе до трех тонн, в среднем гибнут около 500 человек.

Между тем туризм приносит Кении хороший доход - в прошлом году страну посетили 1,4 млн туристов, благодаря чему страна заработала 950 млн долларов.

Фото из Flickr/Kevin Agar