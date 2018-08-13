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Памятник Петру I на Сенатской площади в Санкт-Петербурге (Медный всадник) стал жертвой вандалов, подтвердили РБК в пресс-службе Музея городской скульптуры.

Акт вандализма был совершен еще в ночь на 5 августа. Несколько молодых людей залезли на памятник с принадлежностями для изготовления шашлыков и попытались установить мангал.

В пресс-службе Музея отметили: "Нам стало известно об этом [вандализме] только сегодня. Мы основываемся на том, что нам стало известно от свидетельницы. Пока по фотографиям мы ничего не можем сказать о состоянии памятника, поэтому в ближайшие дни будет произведен осмотр памятника нашими реставраторами, научными сотрудниками, после чего мы обязательно расскажем в каком он состоянии".

В Музее также подчеркнули, что если на памятнике будут зафиксированы повреждения, последует обращение в правоохранительные органы.

Медный всадник — объект культурного наследия России федерального значения.

Фото из Flickr/jaime.silva