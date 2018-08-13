В Канаде молнии привели к 140 новым очагам пожаров (2)

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В мире | 13 августа 2018 года, 11:09

В канадской провинции Британская Колумбия после сильной грозы возникло более 140 новых очагов пожаров. Об этом сообщает Global News. По данным телеканала, общее число возгораний в провинции достигло 600.

Как отмечается, число возгораний на территории провинции увеличилось из-за большого количества молний при грозе.

Ранее сообщалось, что в канадской провинции Британская Колумбия около 37 тыс. человек эвакуированы из-за лесных пожаров.

Как отмечалось, местные власти уже потратили несколько десятков миллионов долларов на борьбу с лесными пожарами.

Фото из Flickr/Bas Bakema

Источник: Газета.ru
Комментарии 2
Патриот 1 час назад
Божья кара!
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А чёменьше минуты назад
Не написали, что молнии, Путин извергал, когда мимо пролетал?
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