В Канаде молнии привели к 140 новым очагам пожаров (2)
В мире | 13 августа 2018 года, 11:09
В канадской провинции Британская Колумбия после сильной грозы возникло более 140 новых очагов пожаров. Об этом сообщает Global News. По данным телеканала, общее число возгораний в провинции достигло 600.
Как отмечается, число возгораний на территории провинции увеличилось из-за большого количества молний при грозе.
Ранее сообщалось, что в канадской провинции Британская Колумбия около 37 тыс. человек эвакуированы из-за лесных пожаров.
Как отмечалось, местные власти уже потратили несколько десятков миллионов долларов на борьбу с лесными пожарами.
Фото из Flickr/Bas Bakema
Источник: Газета.ru
Божья кара!
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