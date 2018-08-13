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Американский министр обороны Джеймс Мэттис заявил, что поддерживает создание новой ветви в ВВС США — космических сил. Об этом сообщает Time.

По его словам, он никогда не был против данной инициативы.

Однако, он также добавил, что против поспешного подхода к созданию космических войск США.

Мэттис подчеркнул, что инициатива о создании данного рода войск обсуждалась в администрации США с прошлого года.

Ранее сообщалось, что вице-президент США Майк Пенс представил в Пентагоне план по созданию новой ветви в ВВС США — космических сил, которое направлено на сдерживание России и Китая.

Фото из Flickr/Zed The Dragon