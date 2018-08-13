Министр обороны США поддержал создание космических войск
В мире | 13 августа 2018 года, 12:13
Американский министр обороны Джеймс Мэттис заявил, что поддерживает создание новой ветви в ВВС США — космических сил. Об этом сообщает Time.
По его словам, он никогда не был против данной инициативы.
Однако, он также добавил, что против поспешного подхода к созданию космических войск США.
Мэттис подчеркнул, что инициатива о создании данного рода войск обсуждалась в администрации США с прошлого года.
Ранее сообщалось, что вице-президент США Майк Пенс представил в Пентагоне план по созданию новой ветви в ВВС США — космических сил, которое направлено на сдерживание России и Китая.
Фото из Flickr/Zed The Dragon
Источник: Газета.ru