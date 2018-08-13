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Директор Аэрокосмического агентства США (NASA) Джим Брайденстайн заявил в интервью телеканалу С-Span, что ведомство готово в рамках развития партнерских отношений с Россией запускать свои космические корабли с российскими космонавтами на борту.

Глава NASA заявил: "Даже когда у нас будут коммерческие экипажи, которые будут отправляться в космос на американских ракетах и с американской земли, мы хотим поддерживать отношения с Россией, чтобы их экипажи летели на наших ракетах, а наши экипажи — на их".

Брайденстайн подчеркнул, что космос интернационален и "должен оставаться таким".

Напомним, после закрытия программы шаттлов единственным путем в космос для американских астронавтов стали российские космические корабли. Хотя NASA еще более десяти лет назад начало субсидировать разработку частного американского пилотируемого космического корабля, подписав контракты с Boeing и SpaceX, ведомство приобрело три дополнительных места на российских космических кораблях «Союз» для доставки американских астронавтов на МКС в 2019 году.

Фото из Flickr/lastextremeanonymous