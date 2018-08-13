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Полицейский из чешского города Брно Лукаш Лазецкий отказался от взятки в 384 миллиона крон (примерно 17 миллионов долларов), предложенной ему обвиняемым в крупном кибермошенничестве хакером Петером Кржисткой за возращение изъятого при обыске жесткого диска, на котором хранилось несколько тысяч биткоинов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пражскую газету Mlada fronta dnes.

По данным издания, жесткий диск вместе с другой компьютерной техникой был конфискован у Кржистки для выявления улик о его преступной деятельности. Полиция считает Кржистку одним из наиболее опасных чешских хакеров. Ранее он уже был осужден на четыре года заключения за взлом банковских счетов и кражу финансовой информации.

Между тем, следователи, к которым принадлежит и Лазецкий, не подозревали, что содержится на жестком диске, к которому хакер проявил чрезвычайный интерес. Коды доступа к оцифрованным данным не поддавались расшифровке.

Кржистка, по информации издания, направил одного из своих знакомых в качестве посредника к полицейскому с предложением огромной взятки за исключение из числа конфискованных предметов и возвращение ему носителя электронной информации. Лазецкий от денег отказался и немедленно сообщил о произошедшем своему начальству. Уголовное дело, возбужденное по факту попытки подкупа, передано в городской суд Брно.

Следствию удалось установить, что на жестком диске хакер спрятал более 3200 биткоинов. Их стоимость составляет почти 800 миллионов крон (около 35 миллионов долларов). Таким образом, с половиной этой суммы он готов был расстаться для подкупа полицейского, уточняет издание.

Фото из Flickr/Steven Millstein