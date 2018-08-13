"Евровидение" в Израиле может сорваться: на подачу заявки остались сутки
В мире | 13 августа 2018 года, 14:42
Власти Израиля до сих пор не выделили денег на проведение международного песенного конкурса "Евровидение" в стране, пишет издание Haaretz##.
Как подчеркнул глава совета государственной корпорации телерадиовещания "Кан" Гиль Омер в письме премьеру страны Биньямину Нетаньяху, если государство не выделит нужный бюджет, "Евровидения" в стране не будет.
Израилю необходимо перевести 12 млн евро Европейскому вещательному союзу (EBU) в качестве финансовых гарантий. Ранее власти отказались предоставить бродкастеру нужную сумму, порекомендовав взять ее из ежегодного бюджета корпорации.
Срок ожидания EBU истекает 14 августа.
О том, что Израилю может не хватить денег на «Евровидение», стало известно в конце июля.
Фото из Flickr/Esther Addy
Источник: Газета.ru