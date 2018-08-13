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Власти Израиля до сих пор не выделили денег на проведение международного песенного конкурса "Евровидение" в стране, пишет издание Haaretz##.

Как подчеркнул глава совета государственной корпорации телерадиовещания "Кан" Гиль Омер в письме премьеру страны Биньямину Нетаньяху, если государство не выделит нужный бюджет, "Евровидения" в стране не будет.

Израилю необходимо перевести 12 млн евро Европейскому вещательному союзу (EBU) в качестве финансовых гарантий. Ранее власти отказались предоставить бродкастеру нужную сумму, порекомендовав взять ее из ежегодного бюджета корпорации.

Срок ожидания EBU истекает 14 августа.

О том, что Израилю может не хватить денег на «Евровидение», стало известно в конце июля.

Фото из Flickr/Esther Addy