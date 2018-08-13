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Власти Санкт-Петербурга предложили рассмотреть возможность проведения у себя летней Олимпиады, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник.

Собеседник агентства рассказал: "Санкт-Петербург предложил рассмотреть вопрос о проведении летних Олимпийских игр в Петербурге, но проговора такого пока еще нет".

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия могла бы принять летние Олимпийские игры, но заявку страна пока не подавала.

Зимнюю Олимпиаду Россия уже принимала — в 2014 году Олимпийские игры прошли в Сочи.

Фото из Flickr/Eustaquio Santimano