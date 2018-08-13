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Полицейские отдела расследований в польском городе Камень-Поморский всем составом ушли на больничный из-за переутомления, сообщил порталу Onet представитель независимого профсоюза сотрудников полиции.

Такая же ситуация сложилась в Щецине - крупнейшем городе Западно-Поморского воеводства. В одном полицейском участке больничный взяли все сотрудники, в другом - 70 процентов. В профсоюзе пояснили, что на стражей порядка возросла нагрузка из-за нехватки кадров и сезона отпусков.

По словам собеседника портала, нехватка полицейских в Западно-Поморском воеводстве превышает 10 процентов - это один из самых высоких показателей в стране. На статистику влияет близость с Германией, где можно найти менее тяжелую работу за лучшие деньги.

В профсоюзе подчеркнули, что массовый уход сотрудников на больничный не форма забастовки, а следствие того, что "у человеческой выносливости есть предел". Если ситуация не изменится, случаев переутомления у полицейских будет все больше.

По закону, полицейские в Польше не имеют права участвовать в забастовках, однако они находят способы выразить свое недовольство условиями труда. Так, 10 июля польские стражи порядка перестали штрафовать нарушителей на дорогах, требуя повышения и ежегодной индексации зарплат, оплаты сверхурочной работы, пенсионных привилегий.

Позже к своеобразной акции протеста присоединились польские пограничники, таможенники, пожарные и тюремные надзиратели. А с первых дней августа силовики начали итальянскую забастовку, которая заключается в тщательном исполнении обязанностей, четко по инструкциям и предписаниям.

Фото из Flickr/Adrian Kot