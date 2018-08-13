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Британское правительство поставило себе цель полностью искоренить проблему бездомных в стране к 2027 году.

На борьбу с проблемой власти выделяют 100 млн фунтов, деньги прежде всего пойдут на профилактические меры - помощь в лечении психических заболеваний и алкогольной и наркотической зависимостей, а также на финансирование дополнительного жилья, чтобы не допустить ситуации, когда человек оказывается без крыши над головой и вынужден спать на улице.

За последние семь лет, с приходом к власти консервативного правительства, количество бездомных а Англии выросло, и в 2017 году на улицах каждую ночь ночевало примерно 4750 человек.

К 2022 году власти обещают урезать эти цифры вдвое, а за девять лет полностью избавиться от проблемы.

Благотворительные организации отнеслись к инициативе с одобрением, предложив, однако, на этом не останавливаться.

Бывший бомж по имени Джон признался Би-би-си, что, оказавшись на улице, думал, что уже никогда не сможет обрести крышу над головой.

"Ты попадаешь в замкнутый круг и крутишься там. Кажется, что никакого выхода нет: работу ты не можешь найти, так что денег у тебя нет, ты не можешь ухаживать за собой, соблюдать гигиену. Спать ты тоже не можешь. Ты просто потихоньку разрушаешься", - сказал бывший бездомный Джон, чей брат и подруга тоже жили на улице.

Фото из Flickr/fipixx