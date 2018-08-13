СМИ назвали потенциального покупателя Tesla
В мире | 13 августа 2018 года, 16:55
Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund намерен купить больше акций компании Tesla и уже ведет переговоры о будущих инвестициях, сообщает агентство Bloomberg.
За последние месяцы фонд купил 5% акций Tesla, но пока не сообщается, насколько инвестор готов увеличить свою долю в компании.
Ранее гендиректор компании Tesla Илон Маск заявил, что намерен выкупить все акции компании и вывести ее с биржи, для чего уже нашел финансирование. Он сообщил, что готов заплатить за каждую акцию по 420 долларов.
Фото из Flickr/John Bragg
Источник: ПОЛИТ.РУ