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Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund намерен купить больше акций компании Tesla и уже ведет переговоры о будущих инвестициях, сообщает агентство Bloomberg.

За последние месяцы фонд купил 5% акций Tesla, но пока не сообщается, насколько инвестор готов увеличить свою долю в компании.

Ранее гендиректор компании Tesla Илон Маск заявил, что намерен выкупить все акции компании и вывести ее с биржи, для чего уже нашел финансирование. Он сообщил, что готов заплатить за каждую акцию по 420 долларов.

Фото из Flickr/John Bragg