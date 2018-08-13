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Вертолет Ми-8 с группой альпинистов из России совершил жесткую посадку в горах Таджикистана. В результате происшествия погибли три альпиниста и два члена экипажа, сообщили в комитете по чрезвычайным ситуациям Таджикистана.

"К сожалению, все трое альпинистов, что погибли при жесткой посадке вертолета - россияне", - сказала Интерфаксу пресс-секретарь комитета Таджикистана Умеда Юсуфи.

При этом в посольстве России в Таджикистане заявили, что пока что не располагают данными о личностях и национальности погибших.

На борту вертолета находилась группа из 15 альпинистов: 13 россиян, один гражданин Беларуси и один испанец, а также три члена экипажа из Таджикистана.

Посольство России в Душанбе не располагает официальными данными о личности и гражданстве погибших.

Шестерых российских альпинистов, получивших в результате происшествия тяжелые ранения, доставили в Душанбе и госпитализировали, сообщили в комитете по ЧС.

Вертолет совершил жесткую посадку в воскресенье, 12 августа. Альпинисты возвращались на нем в базовый лагерь в низовьях ледника Фортамбек после восхождения на Пик Исмоила Сомони.

Причина происшестия пока что официально не установлена. "По предварительным данным и показаниям бортмеханика, причиной трагедии стали сложные погодные условия - сильный ветер и плохая видимость", - рассказали в комитете.

Фото из Flickr/BenSMontgomery