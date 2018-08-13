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Иранские военные продемонстрировали в понедельник баллистическую ракету нового поколения "Фатех мобин". Об этом со ссылкой на Министерство обороны Ирана сообщает агентство Tasnim. Технические характеристики ракеты в сообщении не приводятся

Иранские военные продемонстрировали в понедельник баллистическую ракету нового поколения "Фатех мобин". Об этом со ссылкой на Министерство обороны Ирана сообщает агентство Tasnim. Технические характеристики ракеты в сообщении не приводятся.

На презентации присутствовал глава иранского военного ведомства Амир Хатами, который поздравил армию и военных конструкторов с завершением работы над новой ракетой и заявил, что ее массовое производство поможет Ирану добиться больших успехов в наращивании обороноспособности и сдерживающей силы. Он также подчеркнул, что иранские вооруженные силы никогда не откажутся от планов по продвижению ракетной промышленности и расширению возможностей отечественных ракет, а власти Ирана "никогда не позволят посторонним вмешиваться в свои внутренние проблемы".

В пятницу американские СМИ сообщили, что разведка США засекла первое в этом году испытание Ираном баллистической ракеты семейства "Фатех". Ракета была запущена с базы Корпуса стражей исламской революции на юго-востоке страны и пролетела более 160 километров над Ормузским проливом до полигона в пустыне на иранской территории.

Иран с 1990-х годов занимается развитием своей ракетной программы. Серьезных успехов он добился в разработке баллистических ракет. При этом Тегеран отказывается вести переговоры по ограничению развития ракетной отрасли, мотивируя это тем, что у соперников страны в регионе приняты на вооружение баллистические ракеты. Как отмечают СМИ, на фоне надавнего возобновления санкций со стороны США в стране могут взять реванш сторонники жесткой политики, выступающие против договоренностей с Западом. А провал соглашения с Ираном приведет к ядерной гонке вооружений на Ближнем Востоке.

Фото из Flickr/U.S. Missile Defense Agency