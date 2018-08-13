В мире |

Антироссийские санкции США не будут успешны, если американский президент Дональд Трамп не будет поддерживать их, отмечает агентство Bloomberg.

Агентство поясняет, что новые санкции против России, введенные администрацией Дональда Трампа в ответ на отравление бывшего российского офицера ГРУ и его дочери в Великобритании, сбивают с толку из-за того, что представляют контраст со словами и поведением президента США по отношению к президенту России Владимиру Путину.

Единственная надежда на то, что американская стратегия действительно заключается в противостоянии «российскому беззаконию», говорится в материале. Тем не менее, если Трамп не будет говорить более решительно в отношении Москвы, то никакое наказание не сдержит Россию, считает Bloomberg.

У Вашингтона есть много способов для противостояния Москве. Это и проект "Северный поток-2", и санкции, которые были введены при администрации экс-президента США Барака Обамы а также множество новых мер. Не менее важно, что многие санкции, введенные в отношении России, нацелены прямо на окружение Кремля, ведущие финансовые институты и компании крупнейших российских отраслей.

По данным Международного валютного фонда, западные санкции в целом могут сократить российскую экономику на 10%. С другой стороны, заметно некоторое отступление от санкционной стратегии, отмечает агентство.

Так, администрация президента США несколько раз затягивала с реализацией санкций в рамках принятого двухпартийным большинством в американском конгрессе закона "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA), который Трамп назвал "ошибочным".

Как отмечается, в вопросе о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы президента в 2016 году Дональд Трамп публично встал на сторону российского лидера, высказавшись против американских спецслужб. Трамп также отрицал, что Россия является врагом американцев, и назвал СМИ "настоящим врагом народа".

Помимо этого, американский президент последовательно пренебрегал важными европейскими союзниками США. И, что самое плохое, он по-прежнему не раскрывает то, что он обсуждал вместе с Путиным на закрытой встрече во время саммита в Хельсинки в июле, подчеркивает Bloomberg.

Такое "риторическое противоречие Трампа политике США" имеет реальные последствия, заключает агентство.Такое противоречие подрывает антироссийские санкции. Введение санкций будет иметь действительно сильное воздействие в том случае, если оно будет сопровождаться прямым моральным осуждением и международными усилиями по оказанию давления на страну с целью изменения ее действий.

Фото из Flickr/Gage Skidmore