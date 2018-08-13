Bloomberg: санкции против России не сработают, если Трамп их не поддержит (2)
Антироссийские санкции США не будут успешны, если американский президент Дональд Трамп не будет поддерживать их, отмечает агентство Bloomberg.
Агентство поясняет, что новые санкции против России, введенные администрацией Дональда Трампа в ответ на отравление бывшего российского офицера ГРУ и его дочери в Великобритании, сбивают с толку из-за того, что представляют контраст со словами и поведением президента США по отношению к президенту России Владимиру Путину.
Единственная надежда на то, что американская стратегия действительно заключается в противостоянии «российскому беззаконию», говорится в материале. Тем не менее, если Трамп не будет говорить более решительно в отношении Москвы, то никакое наказание не сдержит Россию, считает Bloomberg.
У Вашингтона есть много способов для противостояния Москве. Это и проект "Северный поток-2", и санкции, которые были введены при администрации экс-президента США Барака Обамы а также множество новых мер. Не менее важно, что многие санкции, введенные в отношении России, нацелены прямо на окружение Кремля, ведущие финансовые институты и компании крупнейших российских отраслей.
По данным Международного валютного фонда, западные санкции в целом могут сократить российскую экономику на 10%. С другой стороны, заметно некоторое отступление от санкционной стратегии, отмечает агентство.
Так, администрация президента США несколько раз затягивала с реализацией санкций в рамках принятого двухпартийным большинством в американском конгрессе закона "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA), который Трамп назвал "ошибочным".
Как отмечается, в вопросе о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы президента в 2016 году Дональд Трамп публично встал на сторону российского лидера, высказавшись против американских спецслужб. Трамп также отрицал, что Россия является врагом американцев, и назвал СМИ "настоящим врагом народа".
Помимо этого, американский президент последовательно пренебрегал важными европейскими союзниками США. И, что самое плохое, он по-прежнему не раскрывает то, что он обсуждал вместе с Путиным на закрытой встрече во время саммита в Хельсинки в июле, подчеркивает Bloomberg.
Такое "риторическое противоречие Трампа политике США" имеет реальные последствия, заключает агентство.Такое противоречие подрывает антироссийские санкции. Введение санкций будет иметь действительно сильное воздействие в том случае, если оно будет сопровождаться прямым моральным осуждением и международными усилиями по оказанию давления на страну с целью изменения ее действий.
Фото из Flickr/Gage Skidmore