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Самолет вынужден был совершить экстренную посадку в аэропорту города Сантьяго-де-Компостела (автономное сообщество Галисия) из-за плохого самочувствия пассажирки, проглотившей пакетики с кокаином. Об этом сообщило в понедельник агентство EFE.

По его информации, инцидент произошел в воскресенье. Самолет авиакомпании Blue Panorama Airlines следовал из Доминиканской Республики в Милан. Экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку для оказания помощи 23-летней пассажирке.

После приземления женщина была доставлена в медицинское учреждение. Как оказалось, внутри своего тела она перевозила 56 пакетиков кокаина весом примерно 15 г каждый.

Вскоре после посадки самолет смог вылететь в пункт назначения. Женщина находится в больнице Сантьяго-де-Компостела. Сотрудники национальной полиции Испании ведут за ней наблюдение.

Фото: pixabay.com