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Агентство Associated Press опубликовало результаты собственного расследования, в котором говорится, что "многие сервисы Google" на девайсах Android или iPhone хранят данные о местоположении пользователей, даже если те выбрали режим, при котором история местоположения не должна запоминаться.

Эксперты Принстонского университета, к которым AP обратилось за консультациями, подтвердили выводы репортеров. Сообщается, что подобные данные о местоположении могут сохраняться при работе таких сервисов Google, как Google Maps, погодные виджеты, а также запросы в поисковике Google. Данные сохраняются в привязке к аккаунту пользователя того или иного сервиса Google.

Сама компания отреагировала на выводы расследования заявлением, в котором говорится, что "существует много разных способов, когда Google может использовать данные о местонахождении пользователя для улучшения результатов обслуживания — это относится к истории местонахождений, работе в сети и работе с приложениями".

"Мы предоставляем ясную и понятную информацию о том, как работают эти механизмы, а также предоставляем средства контроля, воспользовавшись которыми люди могут выключить их или удалить историю этих данных в любое время",— заявили в Google.

Отмечается, что помимо настроек, касающихся геолокации устройства, запись и хранение таких данных можно регулировать в настройках истории приложений и веб-поиска. По данным AP, в этих настройках по умолчанию установлен режим записи и хранения данных.

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