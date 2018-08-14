В Литве у границы с Россией появится авиаполигон НАТО (38)
В литовском городе Казлу-Руда вскоре появится первый в Балтии военный авиаполигон, отвечающий стандартам НАТО, сообщает минобороны Литвы.
Отмечается, что авиаполигон будет располагаться примерно в 60 километрах от границы с Россией. На нем самолеты смогут отрабатывать удары по наземным мишеням, а также будет производиться подготовка военных кадров для военно-воздушных сил.
Строительство авиаполигона началось в 2017 году, а окончание намечено на осень этого года. К проекту привлечено инженерное подразделение ВВС США — RED HORSE, финансирование проекта осуществляется за счет Европейской инициативы США по предоставлению гарантий безопасности (European Reassurance Initiative, ERI).
Также сообщается, что Министерство транспорта и коммуникаций Литвы установило над авиаполигоном бесполетные зоны для гражданского воздушного транспорта.
Источник: ria.ru
Фото: pixabay.com
Мясо, что тут скажешь, их готовят для МЯСА.
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То то бегут с прибалтики люди в разные стороны.А Латвия переняла пальму первенства у Литвы по самоубийствам.
А по пьяни Литовцы всё же нас опережают.
Есть к чему стремится.Слышь, а, патриот? Который патриотически батрачит на иностранца.
Продолжаем, господа, продолжаем.У вам это отлично получается.