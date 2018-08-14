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В Китае раскритиковали то, в каком свете в новом оборонном бюджете США, который подписал Дональд Трамп, выставляется Китай. Недовольство Пекин выразил в заявлении официального представителя МИД КНР Лу Кана.

"Мы выражаем решительное недовольство в связи с тем, что США приняли проект оборонного бюджета на 2019 год, который содержит в себе негативные суждения о Китае", — говорится в сообщении.

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 финансовый год объёмом $716 млрд. Если не учитывать инфляцию, эта сумма стала самой большой в истории страны. Вашингтон собирается заменить устаревшую военную технику, а также увеличить число военных.

Источник: life.ru

Фото: pixabay.com