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В ограду Вестминстерского дворца, где проходят заседания британского парламента, взрезался автомобиль. Как утверждают в полиции Лондона, водитель уже задержан.

"Водитель машины задержан полицейскими на месте происшествия. Несколько прохожих пострадали", - сообщил Скотланд-Ярд.

Точных сведений о количестве пострадавших и их состоянии пока нет, но в полиции утверждают, что их жизни ничего не угрожает.

По каким причинам водитель врезался в ограду у здания парламента, также не сообщается. В полиции отметили, что на данном этапе нельзя с уверенностью сказать, был ли этот инцидент связан с терроризмом.

Тем не менее, расследование ведет контртеррористическое подразделение полиции.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на очевидцев, инцидент произошел около 7:30 утра по местному времени. Прохожие видели, как автомобиль серебристого цвета врезался в ограду, и слышали громкий удар.

Источник: bbc.com°

Фото: pixabay.com