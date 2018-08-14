В ограду парламента Британии врезался автомобиль (2)

фото

В мире | 14 августа 2018 года, 12:03

В ограду Вестминстерского дворца, где проходят заседания британского парламента, взрезался автомобиль. Как утверждают в полиции Лондона, водитель уже задержан.

"Водитель машины задержан полицейскими на месте происшествия. Несколько прохожих пострадали", - сообщил Скотланд-Ярд.

Точных сведений о количестве пострадавших и их состоянии пока нет, но в полиции утверждают, что их жизни ничего не угрожает.

По каким причинам водитель врезался в ограду у здания парламента, также не сообщается. В полиции отметили, что на данном этапе нельзя с уверенностью сказать, был ли этот инцидент связан с терроризмом.

Тем не менее, расследование ведет контртеррористическое подразделение полиции.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на очевидцев, инцидент произошел около 7:30 утра по местному времени. Прохожие видели, как автомобиль серебристого цвета врезался в ограду, и слышали громкий удар.

Источник: bbc.com°

Фото: pixabay.com

Комментарии 2
Рижанин 57 минут назад
Ну и что !!! Нам какое дело до ограды британии !!! Что пойдем им востанавливать ??? Хер им и вам в сумку .
Ответить
местный32 минуты назад
Вот как. Врезался.
И что?
У нас тут , кто в свинарник, кто в канаву.
Эко новость?
Ответить