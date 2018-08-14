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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция намерена бойкотировать американскую электронику в ответ на двукратное повышение США ввозных пошлин на турецкие сталь и алюминий, сообщает Hurriyet Daily News.

«Мы будем бойкотировать американскую электронику. Если у них есть айфон, то с другой стороны есть Samsung. И у нас есть собственный Vestel Venus», — заявил Эрдоган.

Турецкие компании Turkish Airlines и Türk Telecom уже объявили о бойкоте рекламы США и американских товаров и услуг, о чем заявили в Twitter.

Ранее президент Эрдоган заявил о готовности вести торговые отношения с партнерами в национальных валютах, чтобы освободиться от «гнета доллара».

Фото: flickr.com/Haber ihbar Hattı