В Турции объявили бойкот товарам из США (3)
В мире | 14 августа 2018 года, 13:15
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция намерена бойкотировать американскую электронику в ответ на двукратное повышение США ввозных пошлин на турецкие сталь и алюминий, сообщает Hurriyet Daily News.
«Мы будем бойкотировать американскую электронику. Если у них есть айфон, то с другой стороны есть Samsung. И у нас есть собственный Vestel Venus», — заявил Эрдоган.
Турецкие компании Turkish Airlines и Türk Telecom уже объявили о бойкоте рекламы США и американских товаров и услуг, о чем заявили в Twitter.
Ранее президент Эрдоган заявил о готовности вести торговые отношения с партнерами в национальных валютах, чтобы освободиться от «гнета доллара».
Фото: flickr.com/Haber ihbar Hattı
Источник: ПОЛИТ.РУ
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