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Британский журнал The Economist опубликовал ежегодный рейтинг самых комфортных для проживания городов мира Global Liveability Ranking 2018. Впервые за семь лет во главе списка оказался европейский город Вена.

Критерии, по которым составляется индекс комфортности города, включают в себя уровень здравоохранения, стабильность и безопасность, развитие городской среды, образование, культурную атмосферу. Максимальная сумма баллов за каждый из этих показателей составляет 100. После выставления оценки за каждый пункт баллы суммируются, после чего берется среднее значение с учетом веса каждого показателя. Столица Австрии в этом году показала почти идеальный результат - 99,1 балла. По всем показателям она набрала 100 очков, за исключением культуры и окружающей среды.

До этого на протяжении семи лет первое место в рейтинге удерживал австралийский Мельбурн. Несмотря на то что и в этом году он показал улучшение показателей и достиг отметки в 98,4 пункта, Вена сумела обойти его по уровню стабильности и безопасности. На третьем месте по комфорту оказался японский город Осака, четвертым стал канадский Калгари. Замыкает пятерку лучших крупнейший мегаполис Австралии Сидней.

В верхней части рейтинга чаще всего встречаются города Австралии и Канады - в топ-10 вошли по три города от каждой из этих стран. Также в топ-10 оказались два японских города (помимо Осаки в рейтинг вошла столица страны - Токио). Таким образом, кроме Вены в верхней части списка оказался лишь еще один европейский город - датский Копенгаген.

В первую десятку рейтинга также вошли канадские Ванкувер и Торонто, а также Аделаида в Австралии. Российские города Москва и Санкт-Петербург расположились на 68 и 70 местах соответственно. Антирекордсменом списка оказался сирийский Дамаск, занявший последнее место с результатом в 30,7 пункта (140-е место). Выше его по списку располагаются Дакка (Бангладеш) и Лагос (Нигерия).

Фото: flickr.com/Mike