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Скотленд-Ярд рассматривает наезд на пешеходов у британского парламента как теракт. Об этом сообщила полиция Великобритании.

Подозреваемый уже задержан — это мужчина 30 лет. В настоящее время его отвезли в полицейский участок на юг Лондона, где он находится под стражей. Расследование инцидента передали контртеррористическому командованию столичной полиции.

«Он был задержан по подозрению в совершении преступлений, связанных с терроризмом», — проинформировали в правоохранительных органах.

Утром во вторник, 14 августа, серебристый автомобиль Ford Fiesta въехал в заграждение около здания лондонского парламента. В результате происшествия пострадали несколько человек. Правоохранители заявили, что пострадавшие получили легкие травмы. В местной службе скорой помощи уточнили, что пострадавших — двое, их госпитализировали.