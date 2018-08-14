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Жертвами обрушения автомобильного моста в итальянской Генуе стали несколько десятков человек, сообщает Reuters со ссылкой на данные местной скорой помощи.

В заявлении полиции Италии указывается, что обрушилась часть виадука на автостраде A10, длина обрушившегося участка составляет порядка 200 м. Обрушение пролетов, на которых в это время были проезжавшие автомобили, произошло во время сильного ветра и непогоды, указывает полиция и очевидцы.

Газета Il Fatto Quotidiano приводит комментарий главы местного управления скорой помощи Франческо Бермано, говорящего о большом числе жертв. «Колоссальные разрушения. Известно о десятках погибших, упавших с моста и тех, кто оказался под обломками. Пожарные и медицинские работники вытаскивают людей, кто-то уже прибыл в больницы Генуи», — сообщил он. По его словам, помощь местным медикам оказывают медицинские службы соседних регионов.

Министр инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли заявил в своем Twitter, что уже направляется на место катастрофы вместе со своим заместителем.

Как сообщает Il Fatto Quotidiano со ссылкой на слова спасателей, участвовавших в разборе завалов, во время обрушения на мосту находилось не менее десятка автомобилей. Глава скорой помощи, в свою очередь, говорит о 20 машинах, оказавшихся под завалами.

Общая длина виадука составляет 1182 м, высота пролетов — более 45 метров, высота опор — 90 м. Железобетонный мост был открыт сентябре 1967 года. На открытии сооружения присутствовал президент Италии Джузеппе Сарагат.