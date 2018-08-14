В мире |

Очевидцы обрушения моста в Генуе утверждают, что в путепровод попала молния — это и привело к трагедии, сообщает телеканал TG24COM.

По уточненным данным, погибли не менее 11 человек, в том числе ребенок. Семь человек госпитализированы, пятеро находятся в тяжелом состоянии.

Ранее выдвигалась версия обрушения, связанная с просадкой опорных конструкций моста.