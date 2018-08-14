Очевидцы назвали причину обрушения моста в Генуе (2)
В мире | 14 августа 2018 года, 18:09
Очевидцы обрушения моста в Генуе утверждают, что в путепровод попала молния — это и привело к трагедии, сообщает телеканал TG24COM.
По уточненным данным, погибли не менее 11 человек, в том числе ребенок. Семь человек госпитализированы, пятеро находятся в тяжелом состоянии.
Ранее выдвигалась версия обрушения, связанная с просадкой опорных конструкций моста.
Источник: ПОЛИТ.РУ
Уже выяснили, что молния ни причем. Скоро будут мусолить тему о русских террористах. Как в Лондоне с наездом. Они без этого не могут. Фантазия сильно ограничена штатовскими санкциями.
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и как могла молния обрушить мост?
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