В мире |

При обрушении моста в итальянской Генуе погибли по меньшей мере 22 человека, заявил замминистра инфраструктуры и транспорта Италии Эдоардо Рикси, передает телеканал Sky TG24.

Итальянское издание Repubblica сообщает, что среди погибших есть ребенок.

Днем 14 августа Генуе обрушилась часть автомобильного моста, по которому проходит автострада А10. Длина обрушившегося участка — около 200 м. Мост строили с 1963 по 1967 годы, его длина — 1,1 км, высота — 45 м.

Глава местного управления скорой помощи Фраческо Бермано ранее заявил о «десятках погибших» и о «колоссальных разрушениях». В Генконсульстве России в Италии сообщили РБК, что данных о погибших или пострадавших россиянах у дипломатов нет.