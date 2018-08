В мире |

47-летний американец Дуэйн Юд после ссоры с женой угнал легкий двухмоторный самолет Cessna 525 и врезался на нем в свой дом, пишет The Washington Post.

Инцидент произошел 13 августа в небольшом городе Пейсон недалеко от Солт-Лейк-Сити в штате Юта. Дуэйн Юд погиб. Его жена и ребенок, находившиеся в доме, не пострадали.

