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В Москве в возрасте 80 лет умер писатель Эдуард Успенский. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Также о смерти Успенского сообщают Mash и РЕН ТВ. Позже дочь писателя подтвердила ТАСС информацию о его кончине.

По словам источника агентства, он умер в своем доме в Новой Москве. Mash пишет, что писатель недавно вернулся в Россию после лечения в Германии. Вскоре ему стало хуже, последние две недели он не вставал с постели.

Успенский родился в подмосковном Егорьевске в 1937 году. В 1961 году он окончил Московский авиационный институт.

Успенский известен как автор детских книг «Крокодил Гена и его друзья», «Дядя Федор, пес и кот», «Вниз по волшебной реке», «Зима в Простоквашино» и других. Он также писал сценарии для мультфильмов с его персонажами.

В начале августа «Союзмультфильм» сообщил, что Успенский предоставил им исключительные права на использование оригинальных сценариев «Простоквашино» и лицензию на товарные знаки с именами героев мультфильма. Студия обязалась выплачивать ему роялти от получаемых доходов от лицензий.

Эдуард Успенский принимал участие в круглом столе на тему сказок и городских легенд, который проходил на радио Baltkom в июле прошлого года.

Фото: cosmo.ru