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Кубинская телекоммуникационная компания ETECSA сообщила во вторник, 14 августа, о начале тестирования работы мобильного интернета на острове.

"Сегодня (во вторник) был проведен разовый тест для клиентов с предоплатным планом сотовой связи, которые смогли совершать бесплатные интернет-соединения. Этот и другие тесты позволят оценить доступные мощности и различный опыт использования по характеристикам сети доступа во время и в месте соединения, чтобы внести некоторые корректировки", — говорится в сообщении ETECSA.

О начале оказания услуги в полном объеме, тарифах и других деталях работы компания обещает сообщить отдельно.

Куба относится к числу стран с наименее развитым интернетом. До сих пор получить соединение можно было в специальных общественных точках доступа по Wi-Fi и в очень ограниченном числе домов и учреждений по модему.

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