"ВКонтакте" рассекретит статистику запросов госорганов о пользователях (1)
Крупнейшая социальная сеть в России "ВКонтакте" планирует публиковать статистику поступающих от органов власти запросов. Так представители соцсети отреагировали на обвинения в сборе и передаче сведений о пользователях властям.
"Мы планируем сделать процесс более прозрачным и делиться общей статистикой запросов", - заявили BBC во "ВКонтакте".
Россиян все чаще обвиняют по уголовным статьям на основе их интернет-активности: по данным правозащитной группы "Агора", в 2016 году органы завели 298 дел против пользователей, в 2017-м - уже 411.
В основном пользователей обвиняют по экстремистским статьям, а информацию об авторах постов, репостов, лайков и комментариев следователи получают у IT-компаний.
При этом, как отмечали правозащитники, именно посты во "ВКонтакте" чаще всего вызывали интерес следователей.
Источник: bbc.com
Фото: pixabay.com