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Крупнейшая социальная сеть в России "ВКонтакте" планирует публиковать статистику поступающих от органов власти запросов. Так представители соцсети отреагировали на обвинения в сборе и передаче сведений о пользователях властям.

"Мы планируем сделать процесс более прозрачным и делиться общей статистикой запросов", - заявили BBC во "ВКонтакте".

Россиян все чаще обвиняют по уголовным статьям на основе их интернет-активности: по данным правозащитной группы "Агора", в 2016 году органы завели 298 дел против пользователей, в 2017-м - уже 411.

В основном пользователей обвиняют по экстремистским статьям, а информацию об авторах постов, репостов, лайков и комментариев следователи получают у IT-компаний.

При этом, как отмечали правозащитники, именно посты во "ВКонтакте" чаще всего вызывали интерес следователей.

Источник: bbc.com

Фото: pixabay.com