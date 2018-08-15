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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что развитие межкорейских отношений будет способствовать денуклеаризации Корейского полуострова и миру в регионе, оно не является дополнением к нормализации отношений между Северной Кореей и США.

"Развитие отношений между Югом и Севером - это не дополнительный результат развития северокорейско-американских связей. Напротив, развитие отношений между Югом и Севером является движущей силой, способствующей денуклеаризации Корейского полуострова", - сказал он, вступая на церемонии по случаю 73-й годовщины освобождения Кореи из-под японского колониального господства.

Мун Чжэ Ин отметил, что объединение двух корейских государств важно для "выживания и развития".

"Хотя политически объединение может занять длительное время, установление мира между Югом и Севером, взаимные дружественные визиты, формирование совместного экономического сообщества будет означать для нас полное освобождение", - заявил глава государства.

Мун Чжэ Ин сообщил, что Южная Корея прилагает усилия к тому, чтобы до конца текущего года соединить свои железные и автомобильные дороги с северокорейскими.

Он предложил создать совместно с Северной Кореей, США и другими четырьмя странами региона "Железнодорожное сообщество Северо-Восточной Азии".

Источник: interfax.ru

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