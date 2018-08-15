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Итальянские СМИ сообщают, что число жертв обрушения моста в Генуе достигло 38 человек, передает AFP.

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини между тем продолжает говорить о 35 погибших, среди которых трое детей — восьмилетний мальчик и два подростка в возрасте 12 и 13 лет.

По последним данным, в больницах города остаются 16 пострадавших, из которых 12 находятся в критическом состоянии.

Префектура Генуи уточняет, что данные о жертвах не окончательные: несколько человек числятся пропавшими без вести, на месте обрушения продолжаются поисковые работы.

Ранее Генконсульство РФ в Италии сообщило, что россиян среди погибших и пострадавших нет.

Минтранс Италии заявил, что причиной обрушения моста, по всей видимости, стали нарушения при его текущем обслуживании.