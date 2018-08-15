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Более 300 католических священников, работавших в американском штате Пенсильвания на протяжении последних 70 лет, развратили более тысячи детей, их действия покрывались церковной верхушкой, говорится в докладе большого жюри присяжных, опубликованном во вторник.

Это одно из самых крупных расследований, которые проводились на территории США. С его помощью удалось установить более тысячи жертв педофилов.

В докладе указывается, что на поверку цифры могут оказаться в несколько раз выше, чем удалось выяснить следователям.

Расследование продолжалось полтора года, затронуло шесть самых больших епархий штата - Алентаун, Ири. Гринсбург, Харрисбург, Питтсбург и Скрентон. Именно там были обнаружены самые массовые очаги растления несовершеннолетних, которые активно покрывались руководством Римско-католической церкви.

Большое жюри проверило так называемые секретные архивы - 2 миллиона внутренних докладных записок и отчетов по поводу заявлений о незаконных действиях священников, которые церковные иерархи скрывали от широкой общественности.

"Священники насиловали маленьких мальчиков и девочек, а затем те люди Божьи, которые были ответственны за них, не только ничего не делали, но и покрывали эти действия на протяжении десятилетий. Несмотря на ряд институциональных реформ, церковным лидерам в целом удавалось избежать публичной ответственности", - говорится в докладе.

Ужасы доклада

Сам доклад - 1400 страниц - подробно описывает случаи насилия над детьми - такие, например, как история священника, растлившего семилетнего мальчика и немедленно посоветовавшего ему покаяться в содеянном "грехе" и исповедоваться самому насильнику.

Еще одна - о священнике, регулярно насиловавшем другого подростка на протяжении двух лет - мужчина обрушивавался на ребенка с такой силой, что нанес ему многочисленные травмы позвоночника: впоследствии тот был вынужден принимать обезболивающие препараты, от которых в итоге впал в зависимость.

Еще одного мальчика раздели догола и заставляли позировать в образе Христа, пока группа служителей католической церкви делала его снимки на "Полароид". Священники давали детям золотые нательные крестики, чтобы помечать тех, кто уже подвергся растлению.

Согласно докладу, священнослужители насиловали девочек в больнице - одной из них только удалили миндалины. Другой священник сумел сохранить должность и остаться в приходе даже после того, как овладел юной девушкой, подделал подпись архиерея на свидетельстве о браке, а затем развелся с ней, когда та забеременела.

Многие жертвы утверждали, что их опаивали или как-либо иначе манипулировали ими. Некоторые вспоминали, что их били родные, так как отказывались верить их рассказам.

В докладе также содержится критика в адрес арихиепископа Вашингтона кардинала Дональда Вюрла, в прошлом епископа Питтсбурга, за его роль в сокрытии надругательств над детьми.

Накануне выхода доклада высокопоставленный кардинал выступил в собственную защиту, заявив, что действовал "со всем усердием, с заботой о пострадавших от насилия и с целью предотвратить надругательства над детьми в будущем".

"Этот доклад послужит напоминанием о серьезных упущениях, которые церковь обязана признать и за которые она обязана попросить прощения", - написал кардинал.

Среди жертв педофилов - нынешний конгрессмен-демократ от штата Пенсильвания Марк Роцци, который рассказал большому жюри, что был изнасилован священником в католической школе окгруга Беркс. Этот же священник, по словам Роцци, развратил одного из его школьных друзей, который покончил с собой в 2009 году.

Роцци призвал коллег по законодательному собранию внести соответствующие изменения в законодательство, чтобы ужесточить уголовную ответственность за растление несовершеннолетних.

Фото из Flickr/The Catholic Sun