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Министр транспорта и инфраструктуры Италии Данило Тонинелли заявил в своем Facebook, что компания Autostrade per l'Italia, которая занимается управлением и содержанием автодорог страны, будет оштрафована на 150 млн евро.

Глава минтранса Италии указал: "Те, кто виновен в этой непростительной трагедии, будут наказаны. Компаниям, которые управляют нашими магистралями, мы платим большие деньги за проезд, а они платят за свои лицензии смешные суммы. Они зарабатывают миллиарды, отдавая в качестве налогов несколько миллионов, и даже не выполняют необходимых работ по обслуживанию мостов и дорожных развязок".

Ранее он заявил, что причиной обрушения моста, по всей видимости, стали нарушения при его текущем обслуживании.

Напомним, по последним данным число жертв обрушения моста в Генуе достигло 38 человек.