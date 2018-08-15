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Крымский Генбанк перестал обслуживать выпущенные им ранее карты платежных систем Visa и MasterCard, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на финансового консультанта банка.

Таким образом Генбанк перевел своих клиентов на российскую карту "Мир".

В банке пояснили, что в 2014 году в связи с введением санкций против России международные платежные системы перестали обслуживать карты ряда российских банков.

"Были риски, что выпущенные зарубежными платежными системами карты и вовсе перестанут работать по всей стране. Карты "Мир" являются аналогами традиционных Visa и MasterCard", — сообщили в банке.

С 14 августа 2018 года закончился процесс замены банковских карт платежных систем Visa и MasterCard, С этого дня карты, по которым не произведена замена, не обслуживаются, сообщили в банке.

Генбанк прекратил выпуск и перевыпуск карт Visa и MasterCard 23 января.

Фото из Flickr/Sabrina